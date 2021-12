Polizei ermittelt weiter : Nach Explosion in Neunkirchen – Mann stirbt an seinen Verletzungen

Explosion in Neunkircher Wohnhaus

Es sei ein „Riesentrümmerfeld“ gewesen – so beschreibt die Feuerwehr die Situation in einer Straße in Neunkirchen. Dort ereignete sich am Montag eine Explosion in einem Wohnhaus. Jetzt ist ein Mann verstorben.

Nach der Explosion im Erdgeschoss eines Mietshauses in Neunkirchen ist ein Mann an seinen Verletzungen verstorben. Das bestätigte am Freitag das Landespolizeipräsidium der Saarbrücker Zeitung. Es handelt sich dabei um den 34-jährigen Wohnungsinhaber. Er hatte bei der Explosion schwere Verbrennungen erlitten.

Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt entschied, dass der 34-Jährige in eine Spezialklinik eingeliefert werden muss. Mit dem Rettungswagen wurde er in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen verbracht. Am Mittwoch ist der Mann dann verstorben.

In dem Mietshaus haben drei Personen gewohnt. Eine Bewohnerin hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Die dritte Person war zum Unglückszeitpunkt nicht im Haus.

Ermittler suchen nach Brandursache

Die Ursache für die Explosion im Erdgeschoss ist weiter unklar. Am Mittwoch begutachteten Brandermitteln den Ort. Zuvor war unklar, ob das Haus nach der Explosion standfest genug sei, um es gefahrenfrei zu betreten. Ergebnisse der Brandermittler werden nicht vor nächster Woche erwartet.

Zerstörtes Fenster in Neunkirchen: Der Wohnungsinhaber ist tot. Foto: BeckerBredel