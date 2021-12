Jahresrückblick : Von Nacktradlern, Kängurus und Erotik-Postern: Die kuriosesten Polizeifälle im Saarland 2021

Känguru (Symbolbild): Die Polizei musste in diesem Jahr einige Tiere einfangen. Foto: dpa/Dave Hunt

Verkehrsunfälle und Körperverletzungen sind Alltag für die saarländische Polizei. Doch ab und zu gibt es auch Fälle, die in die Kategorie kurios gehören. So auch in diesem Jahr.

Von Michael Bauer, dpa und SZ Redaktion

Polizisten haben es in ihrem Berufsalltag nicht immer leicht. Bei allen Ermittlungen und Anfeindungen dürften sich aber selbst hartgesottene Beamtinnen und Beamte im Saarland bei einigen Einsätzen ein Kopfschütteln oder Schmunzeln nicht verkneifen können. Im zu Ende gehenden Jahr gab es immer wieder kuriose Fälle.

Vollrausch

Ausgerechnet im Bett ihrer Patientin schlief im November eine betrunkene Physiotherapeutin in Saarbrücken ein. Der 86-jährige Mann der ein Jahr jüngeren, bettlägerigen Patientin rief die Polizei in Saarbrücken zur Hilfe, weil er die Physiotherapeutin nicht wach bekommen konnte. Von der Polizei geweckt, konnte sich die Betrunkene an nichts mehr erinnern. Die Streife brachte die 47-Jährige zum Ausnüchtern nach Hause.

Tierisch

Alpakas, ein Känguru und ein Waldkauz hielten im Juli die Polizei in Neunkirchen auf Trab. Zunächst hatten sich die Beamten sich um eine Herde von sieben ausgebüxten Alpakas zu kümmern. Ein paar Stunden später mussten die Polizisten dann ein ausgerissenes Känguru einfangen. Das Beuteltier verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle, bis es vom Besitzer abgeholt wurde. Dem Mann wurde dann auch die Rechnung für die Beseitigung der Spuren präsentiert, die das Känguru in der Zelle hinterlassen hatte. Weniger Arbeit machte den Beamten ein weiteres Tier, das die Nacht bei ihnen verbrachte: ein Waldkauz, der von einem Auto erfasst worden war. Der Vogel kam am anderen Morgen zu einer Wildtieraufnahmestation.

Spritztour

Einer Polizeistreife in Saarbrücken kam im Juli ein Auto entgegen, das „auf unsichere Art und Weise augenscheinlich von einem Kind gesteuert wurde“, wie es im Polizeibericht hieß. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und fanden das Auto an einem Angelweiher in der Nähe mit herabgelassenen Fensterscheiben. Dort trafen sie auch auf den 13-jährigen Fahrer und seine Familie. Gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Palmendiebstahl

Schon nach wenigen Tagen tauchte eine im Kreis Merzig-Wadern gestohlene Palme wieder auf: Die Besitzer entdeckten das etwa 500 Euro teure und rund 1,50 Meter große Gewächs auf einem Balkon in der Nachbarschaft - und informierten die Polizei. Die Bewohner der Balkon-Wohnung gaben demnach an, nicht zu wissen, wie das Gewächs zu ihnen gelangt sei. Zurückgeben mussten sie die Palme jedenfalls.

Nacktradler

Einen ungewöhnlichen Ausflug unternahmen mehrere Männer und Frauen im Juni in Saarbrücken: Splitternackt oder nur spärlich bekleidet waren sie am helllichten Tag auf dem Fahrrad unterwegs. Die alarmierte Polizei machte dem rasch ein Ende. Nachdem sie etwas angezogen hatten, durfte die Radler ihre Fahrt fortsetzen.

Würstchendieb

Ein Dieb mit Vorliebe für Fleisch stahl im Juni in Homburg Würstchen und Braten im Wert von etwa 250 Euro aus einem Automaten. In dem aufgebrochenen Gehäuse ließ er einen Zettel zurück, auf dem er sich für die Tat entschuldigen wollte.

Erotikposter

Ein großes Poster von einer Frau in erotischer Pose sorgte im April für einen Polizeieinsatz in Saarbrücken. Für eine Zeugin aus der Nachbarschaft sah das Bild laut Polizei so aus, als habe sich jemand in dem Schlafzimmer erhängt. Die alarmierten Beamten öffneten mit einem Generalschlüssel die leere Wohnung. Im Schlafzimmer stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Opfer um ein Wandposter handelte.

Liebestrunkene Fahrt