Psychischer Ausnahmezustand : SEK-Einsatz in Bexbach: Jugendlicher (16) drohte damit, Familie zu töten

SEK-Einsatz in Bexbach: Jugendlicher (16) drohte damit, Familie zu töten

In der Nacht auf Donnerstag rückte das SEK zu einem Einsatz nach Bexbach aus. (Symbolbild) Foto: BeckerBredel

Bexbach Großeinsatz im beschaulichen Bexbach in der Nacht auf Donnerstag: Ein Jugendlicher befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und drohte damit, sich und andere zu töten. Das SEK aus Saarbrücken musste anrücken.

Wie eine Sprecherin der Führungs- und Lagezentrale der Polizei gegenüber der SZ bestätigt, kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei in Bexbach. Ein 16-Jähriger hatte nach einem Familienstreit damit gedroht, sich und andere zu töten. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Laut Informationen der Bild-Zeitung soll er mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.