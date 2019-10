An der Schillerschule Frankenholz : Die Klassen-„Container“ kommen gut an

Frankenholz Zwei vierte Klassen in der Schillerschule Frankenholz werden seit diesem Schuljahr nicht mehr im Hauptgebäude unterrichtet. Für zunächst vier Jahre wurde aus Modulen ein Zweitgebäude auf dem Schulhof errichtet.

Wenn man sagt, Kinder werden zeitweise in Schulcontainern unterrichtet, hat man meist ein düsteres Bild vor Augen: Baucontainer, in denen es quietscht und knarrt, eng ist, im Sommer heiß, im Winter eisig kalt. Und die schlecht ausgestattet sind. Solche Befürchtungen hatten auch Eltern in Frankenholz. Doch es gibt Entwarnung: All das trifft auf die Container an der Schillerschule in Frankenholz nicht zu. Und den Namen Container mag die vertreibende Firma Cramo Adapeteo gar nicht hören. Sie spreche von „Modularanlage“ sagt Alfred Schneider, der als Fachbereichsleiter im Rathaus auch Geschäftsführer der Projektgesellschaft Stadtentwicklung Bexbach ist. Es sei ein System der neuesten Generation, das erst im März bei der Baufachmesse Bauma in München vorgestellt worden sei. „Eine absolute Aufwertung“, wie auch der neue Erste Beigeordnete Bexbachs, Benjamin Schappe (CDU), findet.