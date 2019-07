Forsa-Umfrage : Saar-Regierungschef Tobias Hans gewinnt an Ansehen

Berlin/Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat in einer bundesweiten Umfrage deutlich an Zustimmung gewonnen. Sein Beliebtheitswert ist im Vergleich zum Sommer 2018 um elf Prozentpunkte gestiegen, wie es in den am Montag veröffentlichten Ergebnissen des Instituts Forsa heißt.

