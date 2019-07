Medizinische Versorgung : Saarländer protestieren gegen Klinik-Schließungen

Saarbrücken In Dillingen schloss die letzte Station des Marienhaus-Klinikums vor wenigen Wochen, das Krankenhaus in Wadern machte vor gut anderthalb Jahren dicht. Dort wissen die Bürger, wie es sich anfühlt, wenn eine Klinik verschwindet.

Was wird passieren, wenn umgesetzt würde, was die Autoren einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung fordern: mehr als die Hälfte der Kliniken zu schließen? Im Saarland also mehr als zehn. Vermutlich gäbe einen Aufschrei in den betroffenen Kommunen – und wie in Wadern würde sich Widerstand formieren.