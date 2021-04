Vertragsverlängerung : Simon Matzerath bleibt weitere sieben Jahre beim Historischen Museum Saar

Simon Matzerath, seit 2006 Direktor des Historischen Museums Saar. Foto: Tobias Ebelshäuser

Saarbrücken Simon Matzerath bleibt weitere sieben Jahre Leiter des Historischen Museums Saar in Saarbrücken. Das hat am Freitagmorgen das saarländische Kulturministerium mitgeteilt. Das Museum habe sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, die Zahl der Besucherinnen und Besucher sei stetig gestiegen: laut Ministerium seit 2016 von rund 26 000 auf rund 38 000 im Jahr 2019. Diese positive Entwicklung sei auch Verdienst von Historiker und Archäologe Matzerath, der das Museum seit 2006 leitet.

„In den vergangenen fünf Jahren habe ich das Saarland ken nen und schätzen gelernt“, sagte Matzerath. Das 1985 um die Gestapo-Zelle gegründete Historische Museum Saar ist ein wichtiger Erinnerungsort und ein Bindeglied in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit der deutsch-französischen Geschichte im Saarland und in der Grenzregion. Ich fühle mich sehr wohl und bin glücklich, dass wir als Team das Museum auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln können.“

„Das hat sich herumgesprochen, auch überregional“

Bildungs- und Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sagte: „Den Wert eines Museums lediglich anhand von Besucherzahlen zu bemessen, wird der Bedeutung eines Museums nicht gerecht. Es zeugt aber von Erfolg, wenn es gelingt, Geschichte so zu erzählen, dass die Menschen davon in den Bann gezogen werden. Simon Matzerath hat mit seinem Team im Historischen Museum Saar genau das erreicht. Er hat das Museum und seine Möglichkeiten erkannt und weiterentwickelt. Er hat neue Formate gefunden und alte wiederbelebt. Das hat sich herumgesprochen, auch überregional. Simon Matzerath und das Historische Museum sind ein Gewinn für das Saarland. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Beschluss und wünsche Simon Matzerath und seinem Team weiterhin viel Erfolg!“