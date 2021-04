Guy Helminger las in Saarbrücken : Luxemburger Verwirrspiel im Künstlerhaus

Der Luxemburger Autor Guy Helminger, allerdings nicht im Künstlerhaus, sondern auf einem seiner Selbstporträts namens „Unter Leuten“. Foto: Guy Helminger

Saarbrücken Nach langer Zeit die erste Publikumsveranstaltung im Saarländichen Künstlerhaus: Autor Guy Helminger las aus „Die Lomardi-Affäre“ – und gab ein paar Rätsel auf.

„Es geht um einen Mörder,“ bringt Klaus Behringer, der die Lesung am Montag im Künstlerhaus im feinsinnigen Plauderton moderiert, den Inhalt des Buches kurz auf den Punkt. Stirnrunzeln vom Autor – ist das wirklich so klar? Der luxemburgische Autor Guy Helminger las aus seinem 2020 erschienenen Buch „Die Lombardi-Affäre“. Der Schriftsteller Georges Husen hat seinen Nachbarn umgebracht und sitzt nun beim Psychologen Dr. Laurent, dem er von seinen Beweggründen, seiner Reise nach China, seiner Kindheit und vielem anderen erzählt. Der verschachtelte Aufbau des Romans erlaubt gedankliche Ausflüge in alle Richtungen, wobei die Fäden immer wieder zusammengeführt werden.

Nicht zuletzt spielen Luxemburger Machenschaften und Skandale eine Rolle. „Lombardi“, das ist unschwer zu erkennen, ist der frühere Direktor des Museums für moderne Kunst in Luxemburg, Enrico Lunghi, der 2016 vor laufender Kamera gegenüber einer penetrant dümmlichen Interviewerin kurz die Nerven verlor und darauf in einer unseligen Mischung aus Sensationsjournalismus, Vorverurteilung und Kulturpolitik zerrieben wurde. Und wenn Husen sagt, „Die Kunstszene hat einen wichtigen Kurator verloren, die Politik hat gezeigt, was ihr Kunst wert ist“, dann spricht hier tatsächlich Guy Helminger, dem die gesellschaftliche Relevanz von Kunst ein „seriöses Anliegen“ ist, nicht dekorativ an der Wand, sondern Auseinandersetzung mit der Gegenwart.

Husen ist davon überzeugt, dass alles miteinander zusammenhängt, nicht vorbestimmt, aber sich gegenseitig bedingend. Die kleinste Handlung habe weitreichende Auswirkungen, und Husen forscht diesen Verästelungen nach. Helminger fragt: „Was ist Wahrheit, was ist gelogen? Wo kippt es?“

Das Verwirrspiel treibt er auch auch mit den Lesern, denn insbesondere die Rezeption in Luxemburg sucht nach Wirklichkeit im Roman – wie war das mit Lunghi? Und sind der Schriftsteller Husen und Guy Helminger identisch? Initialen und biographische Ähnlichkeiten könnten darauf hindeuten.

Als psychisch kranker Gewaltverbrecher tauge Husen nicht so recht zum Sprachrohr für ernsthafte Thesen, wendet Klaus Behringer ein, und tatsächlich bringen ja auch all die Sinnhuberei und die Verschwörungstheorien nichts Endgültiges zu Tage. Helminger sagt es mehrfach: Er sei nicht Husen, und er habe kein Pamphlet verfasst. Mit der Freiheit des Schöpfers, der er als Autor ja ist, darf er behaupten, spekulieren und auch lügen, oder doch die „Wahrheit“ verraten… Kurzweilige Schilderungen und Charakterisierungen wie die des Doktor Laurent – „Das Tragen einer gewissen Last ist ihm Stärkung seiner moralischen Integrität“ – geben dem Buch viel Schwung.

Es war nach langen Monaten die erste wirkliche Publikumsveranstaltung im Künstlerhaus, elf getestete Besucher hatten das im Rahmen der Corona-Vorschriften mögliche Kontingent zwar nicht ganz ausgereizt, aber die Freude über eine Live-Veranstaltung mit anwesenden Menschen war groß. In den Räumen hängt „frische“ Kunst, die Ausstellungseröffnung fand vor einer Woche ohne Eröffnungsrede aber mit Besuchern statt. Angemeldete Interessierte betraten einzeln nacheinander die Räume und konnten in direkten Kontakt mit den Künstlerinnen Anett Frontzek, Claudia Vogel und Karen Fritz treten.

Karolin Schadt vom Künstlerhaus erörtert das geplante digitale Angebot: ein Video-Künstleringespräch mit Anett Frontzek, ein Podcast von Karen Fritz und Claudia Vogel soll mit einem virtuellen Atelierbesuch vorgestellt werden. Die Ausstellung kann mit Anmeldung und tagesaktuellem negativen Coronatest besucht werden. So könnte das Jahresprogramm des Künstlerhauses situationsangepasst von statten gehen. Im Sommer wird ein „Best of“ angewandter Kunst ausgestellt. Mit Kunsthandwerk und Klanginstallation, im bewährten Zusammenspiel von lokalen und auswärtigen Künstlern, ist auch der saarländische Künstlerbund mit zwei Mitgliedern, Michael Kalki und Eva Walker, vertreten.

