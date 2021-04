Kunst : Ein freier Mann der freien Kunst: Paul Schneider ist tot

Merzig/Saarbrücken Der Bildhauer, der in Merzig-Bietzen lebte, hat das Saarland steinreich gemacht – unter anderem durch die Skulpturenstraße „Steine an der Grenze“.

Er arbeitete am Stein, aber den Kopf hatte Paul Schneider in kosmischen Höhen. Er sei ein „Privatphilosoph“, sagte er anlässlich seines 90. Geburtstags 2017 und hielt noch einmal eine Lobrede auf „die Freiheit“. Sie sei die eigentliche Verheißung der Kunst. Damals war der in Bietzen lebende Bildhauer der älteste Teilnehmer der Landeskunstausstellung, und er zürnte der zeitgenössischen Kunst („Von der Technik verführt!“), zudem mit dem damaligen Kultusminister Ulrich Commercon (SPD), der 40 Millionen in Beton investierte, in den Saarbrücker Museums-Neubau, statt sie für die Kunst selbst auszugeben.