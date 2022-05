Wanderung mit Landrat Meng : Diesmal geht es über den Schauinslandweg

Kreis Neunkirchen Auf der Landratswanderung warten auf die Teilnehmer auch regionale Köstlichkeiten.

Für Sonntag, 15. Mai, lädt der Landkreis Neunkirchen nach zweijähriger Corona-Pause wieder zur Landratswanderung ein. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf den Schauinslandweg, teilt der Landkreis mit.

Die geführte Wanderung mit einer Länge von circa zehn Kilometern startet um 9.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Randsbachweiher zwischen Ottweiler und Wiebelskirchen.

Der Schauinslandweg besteht seit 2010. Er wurde vom Deutschen Wanderinstitut mit 72 von 100 möglichen Erlebnispunkten ausgezeichnet und steht somit an der Spitze der vier Premiumwanderwege im Landkreis Neunkirchen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Zahlreiche Aussichtspunkte und ein abwechslungsreiches Landschaftsbild säumen seinen Verlauf. Der Panoramaturm auf dem Betzelhübel oder die Kerbacher Klamm sind nur zwei der vielen Höhepunkte der Tour. Der Name des Weges leitet sich vom Hangarder Bergrücken Schauinsland ab, der teilweise von dem Wanderwerg überquert wird.