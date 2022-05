Landkreis informiert : Nachtklettern mit den Jugendbüros

Der Fun-Forest-Kletterpark am Jägersburger Brückweiher ist eine der Attraktionen des Naherholungsgebietes in Jägersburg. Foto: Thorsten Wolf

Kreis Neunkirchen Der Kletterpark in Jägersburg ist eines der abenteuerlichsten Ausflugsziele im Saarland. Seile und Stege sind gespannt von Baum zu Baum. Das heißt klettern und balancieren, sich durch eine Welt aus Tauen, Balken und Stahlseilen bewegen.

In der Dunkelheit haben diese verschiedenen Parcours in unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden ihren ganz besonderen Reiz. Und wer die Seerutsche bei Tag schon aufregend findet, sollte sie unbedingt mal bei Nacht ausprobieren, schreibt der Landkreis. Am Freitag, 13. Mai, ab 19 Uhr, laden die Jugendbüros im Landkreis Neunkirchen zu einer Fahrt in den „Fun Forest“ am Jägersburger Weiher ein. Mitfahren können Jugendliche ab zwölf Jahren. Unterstützt wird die Fahrt vom Landkreis Neunkirchen. Die Fahrt findet in Kleinbussen statt, die Abfahrtorte werden nach der Anmeldung bekannt gegeben. Die Rückfahrt ab Jägersburg ist für etwa 23 Uhr geplant. Beitrag: 15 Euro.