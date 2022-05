Betrugsmasche : Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft warnt vor gefälschten Handwerkerrechnungen im Saarland

Saarbrücken Der Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft des Saarlandes schlägt Alarm: Gefälschte Handwerkerrechnungen sind im Umlauf. Der AGV Bau Saar spricht von einer derzeit „bundesweit einzigartigen Betrugsmasche“.

„In meiner langjährigen Beratungspraxis ist mir noch kein so unverfrorener und schädigender Betrug vorgekommen, der einhergeht mit einem direkten Eingriff in das Briefgeheimnis“, klagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des AGV Bau Saar, Christian Ullrich. Der Verband warnt vor einer derzeit „bundesweit einzigartigen Betrugsmasche“ mit gefälschten Handwerker-Rechnungen, von dem Unternehmen im Saarland bereits betroffen seien.

So gehen die Betrüger laut AGV Bau Saar vor: Bei den Rechnungen wurde die Bankverbindung des Handwerksbetriebs einfach weg- und eine andere Bankverbindung draufkopiert. Alle Briefe seien per Post zugestellt worden. Allein bei einem Dachdeckerbetrieb in Neunkirchen seien so bereits fünf Kunden Opfer der Betrugsmasche geworden. Die Masche flog auf, als das Unternehmen wegen einer schon länger ausstehenden Rechnung bei seinem Kunden nachfragte. Auch Kunden eines Fliesenlegerbetriebs aus Neunkirchen seien betroffen. Allein in diesen beiden Fällen summiert sich der Schaden laut AGV Bau Saar auf mehr als 20 000 Euro. Beide Betriebe hätten denselben Briefkasten in Neunkirchen für ihre Rechnungen genutzt. Sie hätten Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Weitere Fälle seien dem Verband im Saarland noch nicht bekannt.