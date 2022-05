Geplanter Neubau : Die Neunkircher City könnte dank dem Sparkassen-Neubau im 21. Jahrhundert ankommen

Foto: Architektenbüro Schmidt Plöcker

Meinung Die Sparkasse Neunkirchen geht ein großes Projekt an. Sie will für 30 Millionen in der Stadt bauen. Und damit weitere Investitionen ankurbeln. Neunkirchen könnte sich damit nachhaltig verändern.