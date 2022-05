Informationen und Tipps für pflegende Angehörige : Demenzverein Neunkirchen bietet Online-Vortrag an

Demenz – Belastung für Betroffene und Betreuende Foto: dpa/Patrick Pleul

Neunkirchen „Eskalierende Situationen in der Begleitung Demenzerkrankter in der Häuslichkeit“ – so der Titel des Online-Vortrags am 13. Juni von 16 bis 18 Uhr, zu dem der Demenzverein im Landkreis Neunkirchen gemeinsam mit dem Netzwerk Demenz pflegende Angehörige einlädt.

In dem Online-Seminar wird Hintergrundwissen zu den Ursachen für Gewalt und Aggression vermittelt. Die Referentin – Sabine Tschainer-Zangl (Diplom-Psycho-Gerontologin) – wird Handlungsanleitungen und Lösungsansätze für die alltägliche Pflege und Betreuung vorstellen.