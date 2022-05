Wetterprognose : Wochenende startet wechselhaft im Saarland – so sind die Aussichten

Wochenende startet wechselhaft im Saarland – so sind die Aussichten

Der Frühling ist im Saarland angekommen. Dennoch müssen sich Saarländerinnen und Saarländer am Wochenende auf Regen einstellen. Dafür steigen die Temperaturen am Montag deutlich.

Das Wochenende im Saarland startet mit einem Wechsel aus Sonne, Schauern und einzelnen Gewittern. Nach einem heiteren Samstagvormittag bilden sich zunehmend Quellwolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vor allem sei von der Eifel bis zum Westerwald mit örtlichen Schauern und Gewittern zu rechnen.

In der Pfalz und Rheinhessen hingegen werde es meist trocken und sonnig. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage maximal 20 bis 24 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibe es meist trocken und wechselnd bewölkt trocken bei Tiefstwerten zwischen zwölf und acht Grad.

Laut DWD bleibt es auch am Sonntag bewölkt. Ab dem Mittag seien örtlich Schauer, Gewitter und vereinzelt Starkregen möglich. Die Temperaturen erreichen demnach 17 Grad in der Eifel bis 23 Grad am Oberrhein.