Noch immer eine stolze Zahl : Wiebelskircher bekommen Sportabzeichen

Wiebelskirchen Die Abnahme und der Erwerb von Sportabzeichen hat beim TuS Wiebelskirchen seit jeher einen großen Stellenwert. Zwar sind es nicht mehr so viele Teilnehmer wie vor zehn Jahren, als der TuS landesweit eine Spitzenstellung eingenommen hat, aber es ist immer noch eine stolze Zahl.

Im vergangenen Jahr wurden innerhalb der Turnabteilung des größten Neunkircher Sportvereins immerhin 61 Sportabzeichen erworben. Es sei „sehr erfreulich, dass dabei auch 22 Kinder und Jugendliche waren“, erklärte Christine Hennes, die Sportabzeichenbeauftragte des Vereins, als sie am Freitag im TuS-Haisje die Urkunden an die erfolgreichen Teilnehmer überreichte. Die Altersspanne der Sportabzeichenerwerber reichte von den sechsjährigen Eni Halbwax, Lilly Tandeck und Alexander Tobä bis zu Heinz Faller, der das Sportabzeichen mit 86 Jahren schon zum 41. mal erworben hat. Aber er macht das seit geraumer Zeit nicht mehr allein, denn im vergangenen Jahr hat Faller schon zum zehnten Mal gemeinsam mit seiner Tochter Martina und seinem Enkel Emil das so genannte Generationen-Sportabzeichen erworben. Glückwünsche und Anerkennung gab es am Freitag auch für Gudrun Ortlieb (72), die die Bedingungen für die Vielseitigkeitsprüfung zum 40. Mal erfüllt hat. Weitere Jubilare waren Karl-Heinz Fuchs mit 30 Sportabzeichen sowie Gregor Römer und Dr. Michael Bollen mit jeweils 25 erfolgreichen Teilnahmen. Dass die Teilnahme an der Sportabzeichenaktion offensichtlich jung hält, sieht man an Werner Kochems, der mit 92 Jahren noch immer als Prüfer mit dabei ist.