Wandern im Kreis Neunkirchen : Bergmann Emil wacht am Pingenpfad

Bergmann Emil hat das Pingenfeld fest im Blick. Foto: Michael Beer

Heiligenwald Eine Wanderung mit Erkenntniswert. Die Tour im Wald beim Naherholungsgebiet Itzenplitz hat geschichtliche und geologische Bezüge.

Es sind schöne Strecken, die rund um den Itzenplitzer Weiher führen. Das Gewässer selbst mit seinem Pumpenhäuschen und der kleinen Liegewiese – ein wunderbares Stück Natur. Und das ganz ohne glamouröses Camping, wie in der Kommunalpolitik schon als Zusatz-Attraktion gefordert. Was der Premiumwanderweg Pingenpfad in dem Gebiet an Feinheiten herauskitzeln kann, sorgt für Neugier. Also Rucksack auf die Schultern und los. Auf dem Parkplatz am Weiher ist meist viel los. Am Wochenende gibt es kaum einen Platz. Das Eingangsportal zum Pingenpfad findet sich ganz am Ende – und ist selbst schon eine Besonderheit. Ein Oval aus Stahl erinnert an den Streckenausbau unter Tage. Saarländische Industriegeschichte. Der Pingenpfad ist unter den Wanderwegen der Premiumklasse im Kreis derjenige, der sich jenseits des Naturerlebnisses stark mit dem historischen Aspekt der Gegend beschäftigt. Die Pingen, sie sind Schürfstellen des frühen Kohleabbaus. Das Wort selbst, erklärt der Duden, stammt vom mittelhochdeutschen „Binge“, einer Vertiefung im Boden. Die rund 300 Löcher, Gräben oder Mulden, die sich in dem Waldgebiet finden, erläutert der Förderverein Itzenplitz, gehen aufs 14. oder 15. Jahrhundert zurück. Schon damals gruben die Menschen nach Kohle, direkt an der Oberfläche. Und das nur so weit, wie die Luft gut war und die Mulden nicht mit Wasser vollliefen.

Der Pfad führt zunächst steil bergan. Und hält schon nach wenigen Minuten eine weitere Überraschung parat. Oben auf dem Berg gibt eine Schneise im Wald den Blick frei hinab auf den Weiher und das Pumpenhäuschen. Das ist mal eine ganz andere Ansicht des Postkartenmotives. Auf die Sitzbank hat jemand Nazi-Hakenkreuze gekritzelt. Gar nicht einladend, aber für eine Pause ist es sowieso zu früh. Also weiter auf dem schmalen Pfad, der bald wieder hinaus auf einen breiten Weg und hinunter zum Weiher führt. Es geht ein paar Meter am Gewässer vorbei und den Enten, die es sich dort gemütlich machen in der Nachmittagssonne. Und weg von den breiten Wegen in das Tälchen, das uns bergauf ins Unterholz führt. Im Schilf steht ein Fischreiher, lässt sich stolz begutachten. Im Wald fällt viel Licht durch die hohen Bäume. Das Gefühl des Sich-fallen-lassens kommt mit Kraft. Tief durchatmen, genießen. Keine Menschenseele ist zu sehen, wir bekommen das Gefühl, ganz alleine auf diesem Fleckchen Erde zu wandern. Es geht über das Bachbett. Die Strecke wird auch von Mountainbikern benutzt, wie die Spuren in der feuchten Erde verraten. Kurios: mitten im Wald eine Lichtung mit kleinen Tannen, als habe sich hier jemand seine Weihnachtsbaum-Plantage angelegt. Der Weg durchs Tal mit seinen kleinen Windungen findet leider auch ein Ende und der Pingenpfad trifft wieder auf eine der bekannten Strecken rund um den Weiher. Für Stirnrunzeln sorgen bei uns die Hinweise, wie viele Kilometer bereits geschafft sind. Ist das notwendig? Wir laufen schließlich keinen Marathon und würden uns auch ohne diese Angaben wohlfühlen.

Info Der Premiumwanderweg Pingenpfad Der Pingenpfad ist acht Kilometer lang. Er führt vom Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald hinauf bis zum Alt-Steigershaus auf der Erkershöhe und vorbei an vielen Pingenfeldern wieder hinab zum Wasser. Alleine der Weiher mit seinem historischen Pumpenhäuschen ist einen Ausflug wert. Entlang des Premiumwanderweges geben Tafeln, die der Wanderer mit dem Smartphone scannen kann, Informationen insbesondere zu industriegeschichtlichen Hintergründen, aber auch geologischen Besonderheiten. www.erlebnisort-reden.de

Die Erklärtafeln am Wegesrand dagegen sind interessant. Wer ein Smartphone dabei hat, kann die Codes scannen und etwas zur Geschichte der einzelnen Themen hören oder lesen. Das Holzer Konglomerat (eine besondere Gesteinsschicht mit Beton-Optik) ist genauso Thema wie die rotbraun-öligen Eisenausfällungen von Waldquellen oder der Kallenbrunner Schacht. Wir schauen uns die Überreste des Wetterschachtes an. Im Jahr 1900 gebaut oder fachsprachlich „angeschlagen“, wurde er 1938 wieder verfüllt. 337 Meter führte er in die Tiefe und sorgte für frische Luft. Der Ort hat eine ganz eigene Stimmung.

Zurück auf dem breiten Wanderweg geht es in Richtung des Merchweiler Windrades und wieder auf schmale Pfade. Gehört so ein Stahlkoloss wie die Windmühle an der Erkershöhe in den Wald? Darüber lässt sich streiten. Wir kommen vorbei an der Schutzhütte St. Barbara. Es gab schon einiges zu sehen auf dem Pingenpfad, aber wo bleiben denn nun die Namensgeber, die Pingen? Bald erreichen wir die Gaststätte Alt-Steigershaus. Grubensteiger Franz Zentz hatte an dieser Stelle vor 235 Jahren mit dem Bierausschank begonnen. Ein Familienbetrieb seit jeher. Über Sommer lässt es sich prima sitzen im Biergarten neben dem alten Gebäude an der Landstraße zwischen Bildstock und Merchweiler.

Die Enten haben es sich auf dem Weiher oberhalb des Itzenplitzer Weihers gemütlich gemacht. Foto: Michael Beer

Licht und Schatten auf den verträumten Passagen des Premiumweges Pingenpfad. Foto: Michael Beer

Das Pumpenhäuschen auf dem Itzenplitzer Weiher ist auch von der Anhöhe aus ein attraktiver Punkt. Foto: Michael Beer

Tiefe Furchen und Mulden neben dem Weg, so erleben die Wanderer das Pingenfeld im Wald bei der Erkershöhe. Foto: Michael Beer

Der Kallenbrunner Schacht ist ein Relikt aus alten Bergbautagen, er wurde 1938 verfüllt. Foto: Michael Beer

Das Portal, das auf den Pingenpfad führt, ist ein Hingucker und zeigt dem Wanderer sofort, was die Besonderheit des Pfades ist. Foto: Michael Beer