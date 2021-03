Corona : Hochzeiter schieben, um richtig feiern zu können

Spiesen-Elversberg Die aktuellen Zahlen sind auch Pandemie-Zahlen. Deutlich weniger Taufen oder Trauungen. Nehmen wir das Beispiel St. Ludwig/Herz Jesu Spiesen-Elversberg, die Gemeinde von Olaf Harig. Taufen 2020: 26 (Vorjahr 44), Trauungen 2020: 1 (10).

Tauffeiern fanden fast alle zeitversetzt ab Mitte Mai 2020 statt: „In der Regel lassen Familien gerne ihre Kinder in den Monaten April bis Oktober taufen, so dass der Frühjahrs-Lockdown nicht so heftig durchschlug“, berichtet Harig. „Wir haben zudem im letzten Jahr – und bis heute praktiziert – das Tauffeier-Angebot erweitert auf jeden Sonntag um 11.15 Uhr. Vorher war nur alle zwei Wochen Taufsonntag mit bis zu drei Täuflingen. Das haben wir gestreckt. Hochzeiten sind bis auf eine Ausnahme allesamt auf 2021 verschoben worden in der Hoffnung, nach der kirchlichen Feier in der Gastronomie feiern zu können. Bis dato habe ich nur eine Absage bekommen.“