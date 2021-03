Corona-Zahlen aus dem Landkreis Neunkirchen : Übers Wochenende 32 Neuinfektionen

Kreis Neunkirchen Der Inzidenzwert im Kreis lag am Sonntagabend bei 83,8, Vortag 85,3.

Übers Wochenende meldet der Kreis 32 Corona-Neuinfektionen. Stand Sonntagabend (7. März) sind akut 253 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Virus infiziert – 63 in Eppelborn, 11 in Illingen, 14 in Merchweiler, 74 in Neunkirchen, 50 in Ottweiler, 8 in Schiffweiler und 33 in Spiesen-Elversberg. Der Inzidenzwert im Kreis liegt bei 83,8, Vortag 85,3. An den beiden letzten Tagen wurden zudem 15 weitere Mutationsfälle bekannt – insgesamt jetzt 97 (79 mal die englische Variante, 18 mal die afrikanische Variante).