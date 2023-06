Host Town Spiesen Elversberg Inklusiver Fackellauf in Spiesen-Elversberg

Anlässlich der Special Olympics World Games 2023 in Berlin, dem größten Sportwettkampf für Menschen mit geistiger Behinderung, werden die Athleten im Rahmen des Host-Town-Programms vier Tage vor den Spielen in der Gemeinde verbringen. Dabei werden sie Land und Leute kennenlernen und sich auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorbereiten, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde weiter heißt.