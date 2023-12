Am 6. Dezember ist der Gedenktag des bekanntesten Heiligen der christlichen Kirche: Nikolaus von Myra Sankt Nikolaus fängt als Knecht Ruprecht an

Die Kostüme (top in Schuss) sind alt und selbst gemacht, auch der Stab. Von wem und wann genau, das weiß Duckstein nicht. Irgendwie habe es die schon immer gegeben. Irgendwann wurden mal neue Mützen genäht, weiß er. Die Verwandlung Ducksteins in den Heiligen Mann geht ruckzuck, wie er auf Bitten der SZ demonstriert. Das ist dann auch so, wenn sich alle Darsteller am Vorabend des Nikolaustages ab 15.45 Uhr im Pfarrheim Elversberg treffen. Dann findet um 16.30 Uhr die formelle Aussegnung durch Pater Michael statt. Dem wohnen immer auch Vertreter der Organisationen bei, an die die Nikoläuse spenden. Denn fast das Beste an der Aktion: Der Besuch des Nikolauses kostet nichts, aber um Spenden wird gebeten. Und da lassen sich die Spiesen-Elversberger erfahrungsgemäß nicht lumpen. 1700 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen, die traditionell an Einrichtungen für Kinder gehen: die Elterninitiative krebskranker Kinder, das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar und Ingos Kältestube in Saarbrücken. Das werden auch die Nutznießer der diesjährigen Aktion sein, deren Erlös dann im kommenden Jahr übergeben wird. Denn für sich selbst brauchen die Nikoläuse so gut wie nix. „Höchstens, wenn mal an einem Kostüm was zu machen wäre, aber das passiert selten“, sagt Duckstein. Und das gemeinsame Essen beim Griechen in der Glückauf-Halle nach erfolgreich absolvierten Hausbesuchen, das zahlt die Gruppe – die aktuellen und ehemaligen Darsteller – selbst. Und hat es ein Knecht Ruprecht noch nicht so flüssig, dann springt gerne sein Nikolaus finanziell für ihn ein, sagt Duckstein.