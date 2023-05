Aufstiegsfeier Spiesen-Elversberg feiert die SVE

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg feiert den Aufstieg der SV Elversberg in die 2. Fußball-Bundesliga: am Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr, auf dem Rathausvorplatz in Spiesen. Die Spieler tragen sich auch im Sitzungssaal bei Bürgermeister Bernd Huf ins goldene Buch der Gemeinde ein.

25.05.2023, 10:08 Uhr

3. Liga - Drittligist SV Wehen Wiesbaden zu Gast am 20. Mai 2023 bei der SV Elversberg (weiß) in der Ursapharmarena in Elversberg . Im Bild Fans aus Elversberg . Copyright: Andreas Schlichter Foto ist honorarpflichtig! ( + Belegexemplar ) Foto: Andreas Schlichter