Die Fans des SV Elversberg feiern ihre Mannschaft „Liga zwei ist eine ganz andere Kiste“ — So wurde an der Kaiserlinde der Aufstieg gefeiert

„Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen: Vor einem Jahr noch in der vierten und jetzt bald in der zweiten Liga. Einfach nur geil“, brachte es SVE-Fan Frank Meller auf den Punkt. Und egal mit wem man sich am Samstag auf dem Rasen oder den Rängen unterhielt, die Freude über den Durchmarsch in Liga 2 war grenzenlos. „Wer do alles bei uns kommt. Lautre, Sankt Pauli, Fortuna, vielleicht sogar Schalke. Die komme jetzt all no Elversbersch. Das ist doch der absolute Wahnsinn“, jubelte Fan Margit Schommer, die „bestimmt schon 1000“ Fotos geschossen hatte. Und die nach fulminanten Monaten zwar immer an den Aufstieg geglaubt hatte, in den letzten Wochen aber dann doch ab und an zweifelte.