„Es ist was es ist“ Wischen, kratzen, Dachlatten

Zweibrücken · Die Zweibrücker Künstlerin Regine Müller gibt in einer neuen Ausstellung in Spiesen-Elversberg Einblick in ihr Schaffen der vergangenen Jahre. Sie nutzt auch ungewöhnliche Techniken.

05.11.2023, 12:21 Uhr

Eines der ausgestellten Werke von Regine Müller. Die Vernissage am 8. November, 18 Uhr, wird musikalisch begleitet von Kontrabassist Matthias Wolf. Foto: Regine Müller