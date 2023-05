Gäste aus Griechenland und dem Kongo Special Olympics in Spiesen-Elversberg: Höhepunkt ist Fackellauf quer durch die Gemeinde

Das spannendste und größte Ereignis steht dann für Gemeinde und Sportler am Dienstag, 13. Juni, an. Quer durch die Gemeinde wird dann ein Fackellauf stattfinden. Start ist um 16.30 Uhr am Stadion in Elversberg. Von dort wird die Fackel bis zum Rathausvorplatz in Spiesen getragen. „Fackellauf ist so zu verstehen, dass wir das Olympische Feuer, wie auch die anderen Host Towns durch die Gemeinde tragen“, erklärt Woll. Auf dem Rathausvorplatz findet dann im Anschluss ab etwa 17.30 /18 Uhr – je nach Dauer des Laufes – ein großes Fest mit buntem Bühnenprogramm statt. Es gibt Musik, Sportler werden zu Gast sein und so manche Überraschung wartet.