Brandursache noch unklar Feuer in Spiesen-Elversberg: Gartenlaube stand in Flammen

Am frühen Donnerstagabend, 30. November, wurde die Polizei in Spiesen-Elversberg gegen 18 Uhr zu einem Feuer in der Kleingartenanlage in der Beethovenstraße gerufen. Dort stand eine der Gartenlauben in Vollbrand, wie die Polizei mitteilt. Eine benachbarte Gartenlaube wurde außerdem leicht beschädigt.