Naturschutzbund : Naturschützer suchen Mitstreiter

SCHIFFWEILER Der Naturschutzbund Schiffweiler sucht Helfer, die sich für Flora und Fauna engagieren möchten.

In der Gemeinde Schiffweiler ist wieder eine Werbe-Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland angelaufen. In Absprache mit dem Landesverband Saarland und der Gruppe Schiffweiler sind mehrere Nabu-Mitarbeiter von Haus zu Haus unterwegs, um neue Mitglieder für den Naturschutzbund zu gewinnen. Denn der Naturschutz braucht dringend Mitarbeiter, die bereit sind, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und die nicht nur abwarten und zuschauen, was andere für sie tun, heißt es.

Mit seiner Image-Kampagne „Wir sind, was wir tun: die Naturschutzmacher!“ will der Nabu-Bundesverband seine Vielfalt abbilden und Menschen für den Naturschutz begeistern: Naturschützer lieben es, draußen in der Natur zu sein. Sie packen an, bilden Jung und Alt weiter, forschen und reden mit. Sie schützen damit den kostbarsten Schatz, den wir haben: die Natur.