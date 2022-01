Grundschule Landsweiler-Reden : Schüler sammeln für die Kältehilfe

Landsweiler-Reden Bereits zum zweiten Mal rief der Schulleiter der Grundschule Landsweiler-Reden, Markus Weber, zu Spenden für Ingos Kleine Kältehilfe in Saarbrücken auf.

Auch in diesem Jahr spendeten Schüler, Eltern und Freunde der Schule. Im Einzelnen kamen fast 100 Liter an Getränken, mehr als 150 Hygieneartikel, 20 Kilogramm Würfelzucker, 30 Liter Milch, 50 Packungen Kondensmilch, zehn Kilogramm Kakaopulver zusammen. Zusätzlich konnte eine 85-Euro-Geldspende überreicht werden. Schulleiter Markus Weber ließ es sich nicht nehmen, die Spenden persönlich am Lager in Saarbrücken zu übergeben.