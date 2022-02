Schiffweiler : Taschen gesucht für Börse in Schiffweiler

Großer Ansturm bei der zweiten Taschenbörse für den guten Zweck in der Stennweiler Lindenhalle. Jörg Jacobi Foto: Jörg Jacobi

Schiffweiler Nach einer langen Corona-bedingten Pause plant die Gemeinde Schiffweiler in diesem Jahr ihre dritte Taschenbörse. Gesucht werden alle Taschen in unterschiedlichen Formen und Farben – aber alle noch gut erhalten, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt.

Der Erlös der verkauften Taschen kommt wieder einem guten Zweck zugute. Wann genau die Taschenbörse stattfinden kann, werde frühzeitig in den öffentlichen Medien bekannt gegeben.

Wer eine oder mehrere Taschen abgeben möchte, kann das zu folgenden Zeiten am Ortsvorsteherbüro in Schiffweiler tun: Montag, 7. Februar, 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 10. Februar, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 12. Februar, 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 17. Februar, 14 bis 18 Uhr. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Koffer oder Schulranzen annehmen können“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.

Das Ortsvorsteherbüro ist zu finden im Spießförsterhaus am Rathaus, Rathausstraße 9a, Schiffweiler – Gebäude zwischen Hauptgebäude und Bauamt.