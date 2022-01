Aktion in den Pausen : Schüler verkauften Kuchen für guten Zweck

Schüler der PKS und Mitglieder des Wünschewagen-Teams bei der Übergabe des symbolischen Schecks Foto: Stefanie Lieser / PKS

Heiligenwald Die Privaten Kaufmännischen Schulen in Schiffweiler-Heiligenwald haben in den vier Adventswochen jeweils in den großen Pausen, abwechselnd mit allen Klassen, eine Kuchenverkaufsaktion für einen guten Zweck veranstaltet.

Dabei erzielten sie einen für diese relativ kleine Einrichtung beachtlichen Betrag, den der Förderverein der Schule noch aufstockte, und zwar auf 400 Euro. Am Freitag, 14. Januar, fand dazu die Scheckübergabe an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) für das Spendenkonto „Wünschewagen“ statt. Dieses Projekt erfüllt sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch. Dabei handelt es sich nicht nur um ältere todkranke Menschen, sondern auch vielen Kindern und Jugendlichen, deren Leben sich dem Ende zuneigt, kann so noch ein bisher unerfüllter Traum realisiert werden. Und hier knüpften die Schüler der Privaten Kaufmännischen Schulen mit ihrer Adventsaktion an: Dabei mithelfen, sterbenskranken Jugendlichen, vielleicht genau in ihrem Alter, einen letzten Wunsch zu erfüllen.