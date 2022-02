Es gab schon mehrere ähnliche Vorfälle dort : Papier-Container in Brand gesetzt

Heiligenwald Möglicherweise steht die Tat in Verbindung mit ähnlichen Vorfällen am selben Ort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat in die Nacht auf Samstag, 5. Februar, in Heiligenwald einen Papiercontainer in Brand gesteckt. Der Container befindet sich an der Sachsenkreuzhalle. Wie die Polizei mitteilt, war der Vorfall gegen 0.25 Uhr, der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. In den vergangenen Wochen kam es in Tatortnähe bereits zu ähnlichen Taten. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang, meldet die Polizei.