Nabu Schiffweiler : Naturschutzbund sucht Paten für Nistkästen in Schiffweiler

Naturschutzbund sucht Paten für Nistkästen in Schiffweiler

SchiffweileR Künstliche Nisthilfen aus Holz oder Holzbeton können zum praktischen Artenschutz beitragen, und sie bieten interessierten Menschen ausgezeichnete Möglichkeiten, um frei lebende Tiere zu beobachten.

Am meisten verbreitet sind in der Regel solche Ersatz-Brutstätten für Vögel verschiedener Arten. Manchmal werden sie auch von anderen Tierarten angenommen, seien es Bilche (Garten- und Siebenschläfer oder Haselmäuse), Fledermäuse, Hornissen, Hummeln oder Wespen...

Doch mit dem Aufhängen solcher Nisthilfen ist es nicht getan, heißt es in der Mitteilung des Naturschutzbundes (Nabu) Schiffweiler. Diese müssen auch regelmäßig kontrolliert und gereinigt und bisweilen auch repariert oder ersetzt werden. Die Betreuung künstlicher Nisthilfen ist somit eine verantwortungsvolle Aufgabe, zumal wenn die Bruterfolge auch noch dokumentiert werden.

Die Gruppe Schiffweiler des Naturschutzbundes Deutschland hat im Gemeindebereich über 50 solcher Nisthilfen angebracht – etwa entlang des Natur-Erlebnis-Weges oder am Kastelberg. Jahrzehnte lang wurden sie vom damaligen stellvertretenden Vorsitzenden zuverlässig initiiert und betreut. Doch nunmehr will er diese Freizeit-Aktivität in jüngere Hände abgeben.