Am Wochenende 163 Corona-Fälle

Kreis Neunkirchen Die Inzidenz in unserer Region lag Stand Sonntag bei 545.

131 neue Corona-Fälle am Samstag und 32 am Sonntag registrierte der Landkreis Neunkirchen übers Wochenende 22./23. Januar. Die Inzidenz lag Stand Sonntag bei 545. Eine weitere Betreuungseinrichtung meldet jetzt erkrankte Kinder: In der Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte, Standort Wiebelskirchen, gibt es laut Kreis mehrere Infektionsfälle.