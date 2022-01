Drei schlafende Bewohner konnten flüchten : Haus in Neunkirchen in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Haus in Neunkirchen in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Neunkirchen In Neunkirchen ist es zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus gekommen. Die drei schlafenden Hausbewohner konnten sich retten. Die Polizei sucht nun Zeugen und geht von einer „vorsätzlichen Brandlegung“ aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22. Jauar, ist es in Neunkirchen zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus gekommen. „Die drei schlafenden Hausbewohner konnten unverletzt aus dem Zweifamilienhaus flüchten“, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland mit.