Feuer in der Kallenbergstraße : Polizei sucht Zeugen nach Feuer in Wiebelskirchen

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (0681) 962-2133. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wiebelskirchen Nachdem in der Nacht auf Samstag in Wiebelskirchen ein Zweifamilienhaus in Flammen gestanden hat, geht die Polizei inzwischen von Brandstiftung aus. Drei Bewohner wurden von dem Feuer im Schlaf überrascht.

In der Kallenbergstraße in Wiebelskirchen hat ein Zweifamilienhaus in der Nacht auf Samstag, 22. Januar, gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die drei Bewohner, ein 22-Jähriger und seine 20-Jährige Lebensgefährtin sowie eine 91 Jahre alte Bewohnerin der Einliegerwohnung, dabei rechtzeitig aus dem Schlaf gerissen, so dass sie sich noch unverletzt auf die Straße retten konnten. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Nun sucht das Landespolizeipräsidium nach Zeugen. Gegen 4 Uhr hatte der 22-Jährige das Feuer auf der Rückseite des Gebäudes entdeckt. Die Brandermittler haben inzwischen Untersuchungen aufgenommen. Sie gehen bisher von einer Brandstiftung aus.