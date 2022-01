Pandemie in Zahlen : 133 neue Corona-Fälle

Neunkirchen Aktuell sind in Neunkirchen und in den weiteren Kommunen zusammen 1185 Menschen mit Corona infiziert.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Freitag, 21. Januar, 133 neue Corona-Fälle gemeldet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: 60 in Neunkirchen, 17 in Eppelborn, 16 in Schiffweiler, 15 in Illingen, 13 in Merchweiler, neun in Ottweiler und drei in Spiesen-Elversberg. Damit sind im Landkreis aktuell 1185 Menschen mit Corona infiziert, seit Ausbruch der Pandemie sind es bisher 10 953. Die Omikron-Variante ist bisher 186-mal aufgetaucht. Die Inzidenz liegt nun bei 513.