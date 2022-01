Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz steigt im Saarland auf neuen Höchstwert – noch ein Landkreis unter 500 (Bildergalerie zu Kreis-Werten)

Saarbrücken/Berlin Auch zum Wochenende meldet das Robert-Koch-Institut einen neuen Rekordwert bei den Neuinfektionen. Im Saarland kommt eine Region der 1000er-Marke nahe. In allen Landkreisen steigt der Wert der Ansteckungen binnen einer Woche.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Samstag, 22. Januar, 1396 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Am Vortag war mit 1882 Ansteckungen ein Rekordwert seit Ausbruch der Pandemie gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 701,5 am Vortag auf 766,6 – ebenfalls ein neuer Höchstwert. Das RKI meldet am Samstag im Saarland zudem einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Gestorbenen in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt aktuell bei 1314. Seit Beginn der Pandemie sind 89 499 Menschen im Saarland mit dem Virus infiziert worden.

Regionalverband Saarbrücken mit neuem Höchstwert

Der Regionalverband Saarbrücken hat weiterhin die höchste Inzidenz im Saarland. Mit 926,1 (Vortag: 855,3) meldet das RKI die bislang höchste registrierte Inzidenz eines Saar-Landkreises.Die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis St. Wendel mit 492,7 (Vortag: 453,4). Alle Werte der einzelnen Regionen im Saarland stehen in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI meldet einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 772,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag lag der Wert bei 706,3. Vor einer Woche hatte die bundesweite Inzidenz bei 497,1 (Vormonat: 289,0) gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 135 461 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.01 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 78 022 Ansteckungen.

Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 179 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 235 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8 596 007 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,77 an (Donnerstag: 3,56).