Im Kreis Neunkirchen wurde wieder gehäuft in Autos eingebrochen: Zwischen dem 21. und 26. Dezember wurden in Neunkirchen zwei Autos Opfer von Automardern, in Schiffweiler waren vier Fahzeuge betroffen und in Merchweiler eins. Das teilte die Polizeiinspektion Neunkirchen am Freitag mit.

Die Fahrzeuge waren allesamt an frei zugänglichen Bereichen an oder neben der Straße abgestellt. Bei sechs Taten wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und dadurch Zugriff auf den Innenraum erlangt. Bei einer Tat (Karlstraße 76 in Heiligenwald) war der PKW unverschlossen. Insgesamt wurden aus fünf Fahrzeugen Wertsachen (Geldbeutel, Handy, Bargeld, Bankkarten) entwendet.

Folgende Tatörtlichkeiten liegen, so die Polizei, in chronologischer Reigenfolge vor: Niederbexbacher Straße 112 in Kohlhof, Karlstraße 76 in Heiligenwald, St.-Barbara-Straße 5 in Heiligenwald, Allenfeldstraße 75 in Merchweiler, Rettenstraße 7 in Wellesweiler, Nahestraße 9 in Schiffweiler, In der Waldwiese 45 in Schiffweiler.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei einmal mehr darauf hin, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen, auch wenn diese nur kurz geparkt werden. Unbedingt sei auch an das ordnungsgemäße Absperren der Türen zu denken, um es den Dieben nicht noch leichter zu machen.

Hinweise zu den Straftaten an die Polizei in Neunkirchen unter Telefon (06821) 20 30.