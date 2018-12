Nach den Weihnachtsfeiertagen meldet die Polizei in Neunkirchen etliche Delikte vom Einbruch über Unfallflucht bis zur möglichen Gefährdung eines Schulkindes durch eine Autofahrerin.

In die Gaststätte Scheiber Hof an der Fernstraße in Neunkirchen wurde in der Nacht zum 25. Dezember eingebrochen. Auf noch unbekannte Art und Weise betraten die Täter die Gaststätte und brachen dort einen Geldspielautomaten auf. Außerdem nahmen die Täter etliche Zigarettenpäckchen an sich. Mit den Zigaretten, aber ohne Geld, verließen die Täter schließlich wieder die Örtlichkeit.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Niederbexbacher Straße 10 in Kohlhof bereits am 30. November in der Zeit von 12.45 bis 13 Uhr. Dort wurde in der Einfahrt zum Wohnanwesen ein parkender weißer VW Tiguan im Heckbereich erheblich beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch einen roten Lastwagen verursacht, der im Einmündungsbereich der Straße Im Fichtenwald rangierte. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, so die Polizei. Eine weitere Unfallflucht registrierte die Neunkircher Polizei am 22. Dezember, gegen 14.30 Uhr auf der A 8, Anschlussstelle Heinitz, Fahrtrichtung Luxemburg. Hier wollte ein Autofahrer von der Anschlussstelle her kommend auf die Autobahn auffahren. Ein bereits die Autobahn befahrender Pkw wollte dem auffahrenden Pkw die Auffahrt ermöglichen und wechselte deswegen seine Fahrspur nach links. Hierbei übersah jedoch der Fahrer beim Fahrspurwechsel, dass sich auf dieser Fahrspur unmittelbar hinter ihm ein anderer Pkw befand. Dessen Fahrer versuchte nun die Kollision zu vermeiden und zog etwas nach links. Hierbei kollidierte er mit einem weiteren Wagen, der sich auf der äußerst linken Fahrspur befand. Beide Fahrer verloren letztlich die Kontrolle über ihre Autos und stießen mit der Mittelleitplanke zusammen. Der Pkw-Fahrer, der den ursächlichen Spurwechsel vollzogen hatte setzte seine Fahrt gleichwohl unbeirrt und unbeschadet einfach fort. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich wahrscheinlich um einen blauen Citroen, Typ: Kleinwagen, mit dem Kreiskennzeichen für den Zulassungskreis Neunkirchen.

Die Polizei meldet weiter: Am 19. Dezember kurz vor 8 Uhr kam es in der Dr. Maximilian-Rech-Straße in Ottweiler in der Nähe der Kindertagesstätte zu einer möglichen Gefährdung eines Schulkindes. Um einen kurzeitigen Engpass auf der Fahrbahn zu überwinden, wich eine Fahrerin, die in Richtung Remmesweilerweg unterwegs war, auf den Bürgersteig nach rechts aus. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein Schulkind unterwegs, dass laut Zeugenaussage in eine angrenzende Böschung ausweichen musste, um nicht angefahren zu werden. Die Frau fuhr einfach weiter. Verletzt wurde durch den Vorfall nach aktuellem Kenntnisstand allerdings niemand. Das Schulkind sowie die PKW-Fahrerin sind derzeit nicht bekannt. Bei dem PKW handelt es sich um einen grauen PKW (Marke/Typ unbekannt) mit einem Neunkircher Kreiskennzeichen, so die Polizei Neunkirchen.

Bei sachdienlichen Hinweisen zu einem oder mehreren Fällen bittet die Polizei Neunkirchen um Mitteilung an Telefon (06821) 2030.