In den U.S. Modeshop in der Hüttenbergstraße in Neunkirchen wurde an Heilig Abend binnen zwei Stunden zwei Mal eingebrochen. Die Schilderung der Polizei: Zunächst schlugen die Täter gegen 16 das Glas der Eingangstür ein. Hierbei wurden sie durch die Alarmanlage vertrieben. Nachdem die Eingangstür mit Holz notdürftig repariert war, brachen gegen 18 Uhr erneut Unbekannte in das Bekleidungsgeschäft ein. Dazu drückten sie einen Rolladen nach oben und hebelten die reparierte Tür teilweise auf. Beim Betreten des Ladens wurde abermals Alarm ausgelöst; die Täter flohen.