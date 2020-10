Polizei meldet : Suche nach dem Halter eines beschädigten Pkw

Neunkirchen Die Polizei hat den Verursacher eines Unfalls, der sich bereits am Freitag ereignete, gefunden. Der Geschädigte allerdings fehlt noch. Wie es jetzt in einer Pressemitteilung heißt, hatte gegen 8 Uhr in der Kuchenbergstraße in höhe des dortigen Nettomarktes ein Lkw den linken Außenspiegel eines dort geparkten Kleinwagens erheblich beschädigt.

