Auf der Gegenfahrbahn mit Lkw kollidiert : Mann bei Unfall mit LKW in Bexbach verletzt

Bei einem Unfall in Bexbach wurde ein Autofahrer verletzt. Foto: BeckerBredel

Bexbach Einen Unfall mit einem Verletzten hat es am Dienstag, 16. Juni, gegen 13.30 Uhr in Bexbach auf der Strecke zwischen Wellesweiler und an der Rothmühle gegeben. Daran beteiligt waren ein Auto und ein Lastwagen.

