Polizei meldet : Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Foto: dpa/Friso Gentsch

Furpach Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei für die Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 0.30 und 9 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug, so heißt es in der Pressemitteilung, streifte in der Straße Beim Wallratsroth in Furpach beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkendes Auto und flüchtete.

