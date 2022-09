Zahlen 2021 : Kreisstadt Neunkirchen zeichnet ihre Feuerwehrleute aus

Ehrungsabend der Feuerwehr Neunkirchen in der Gebläsehalle Neunkirchen. Foto: Kreisstadt Neunkirchen/ Deniz Alavanda

Neunkirchen In der Neunkircher Gebläsehalle erhielten auch 44 Männer und Frauen ihre Beförderungsurkunden.

Die Kreisstadt Neunkirchen hat jetzt bei einer Abendveranstaltung in der Neuen Gebläsehalle Feuerwehrleute geehrt und Wehrangehörige befördert. Insgesamt wurden 34 Mitglieder aufgrund langjähriger Mitgliedschaft ausgezeichnet und 44 Feuerwehrleute befördert. Vier Feuerwehrmänner hat die Stadt in die Alterswehr übernommen. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Stadt die Feuerwehrehrung wieder veranstaltet, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.