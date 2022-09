Kreistag : Halle für Schiffweiler Feuerwehr wird größer

Fahrzeuge, die für den Katastrophenschutz benötigt werden, brauchen auch geeignete Stellplätze. Foto: dpa/Marcel Kusch

Neunkirchen Kreistag beschließt Zuschuss für größeren Neubau – Einigkeit auch bei Schulentwicklungsplan

Wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, sollte man sie nicht ungenutzt lassen. Darin ist sich auch der Kreistag Neunkirchen einig. So war es in der jüngsten Sitzung am Donnerstag auch schnell beschlossene Sache, die Erweiterung einer Halle der Schiffweiler Feuerwehr zu bezuschussen, in der für den Katastrophenschutz benötigte Fahrzeuge und Materialien untergebracht werden können.

Im Rahmen der aktuellen Planungen für das neue Katastrophenschutzgesetz besteht die Möglichkeit, die Halle, die derzeit in Schiffweiler für den Löschbezirk Ost neu gebaut wird, zu erweitern. Dies sei in der derzeitigen Bauphase noch ohne größeren Aufwand möglich, heißt es in der Beschlussfassung. 194 200 Euro soll die Erweiterung laut Kalkulation kosten. Seitens des Innenministeriums wurde ein Zuschuss von 50 Prozent in Aussicht gestellt. Dessen vorbehaltlich wird der Kreis 70 Prozent des Restbetrags übernehmen, die Gemeinde Schiffweiler übernimmt die übrigen 30 Prozent.

Es bestehe großer Bedarf an geeigneten Abstellräumen, betonte Landrat Sören Meng (SPD). Dies sei ob des Zuschusses vom Land eine günstige Gelegenheit, hochwertigen Raum dafür zu schaffen, in dem auch Wartung und Pflege der Fahrzeuge möglich sei.

Sebastian Brüßel (CDU) merkte an, es sei wichtig, Geld für Katastrophenschutz „maximal effektiv“ einzusetzen. Daher sei ein Gesamtkonzept für den Katastrophenschutz dringend notwendig, statt stets kleinere Projekte anzugehen. Das sieht auch Meng so und erklärte, ein externes Unternehmen sei damit beauftragt, ein Gesamtkonzept zu erstellen. „Wir werden landkreisübergreifend stärker zusammenarbeiten, um unsere Kräfte optimal zu nutzen“, so Meng.