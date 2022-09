Stummsche Reithalle Neunkirchen : Akustik Trio CAR in der Stummschen Reithalle

Rolf Siefert (v.l.), Caroline Mohr und Amby Schillo sind CAR. Foto: Carolin Mohr

Neunkirchen Am Freitag, 30. September, um 20 Uhr ist das Akustik-Trio CAR zu Gast in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Caroline Mohr, Amby Schillo und Rolf Siefert sind CAR, teilt die Neunkircher Kulturgesellschaft mit.

Schon immer von der Musik fasziniert hat Sängerin Caroline Mohr nach ihrer Gesangsausbildung in Bands wie Soul Family, Midnight Mover oder Groovelane mitgewirkt. Mit Amby Schillo und Rolf Siefert komplettieren zwei der erfahrensten Musiker des Saarlandes das Trio.