In die Alterswehr versetzt : Ein Leben für die Feuerwehr

In die Alterswehr versetzt

Weiten Erwin Schönberger war 48 Dienstjahre ehrenamtlich bei der Feuerwehr. Nun wurde er in die Alterswehr versetzt.

Fast ein halbes Jahrhundert hat sich Erwin Schönberger in der Feuerwehr engagiert. Dieser Tage ist der Mann aus Weiten mit dem Erreichen der Altersgrenze in die Alterswehr versetzt worden – „einer guten Tradition für aktive Löschbezirksführer folgend“, wie Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer sagte. Demnach startete eine kleine Übung an seinem Wohnhaus.