Neue Heilerziehungspflegerinnen : Pflege-Ausbildung beim Schwesternverband abgeschlossen

16 Schüler des Schwesternverbandes dürfen sich jetzt Heil- erziehungspfleger und -pflegerin nennen. Foto: Schwesternverband

Neunkirchen 16 Schülerinnen und Schüler der Akademie des Schwesternverbandes in Neunkirchen haben in diesen Tagen ihren Abschluss gefeiert. Sie sind nun staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen beziehungsweise -pfleger und haben gleichzeitig ihren Bachelor Professional in Sozialwesen absolviert.