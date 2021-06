Wettbewerb : Wer hat den besten Blick durch die Foto-Linse?

Neunkirchen Die Tourismuszentrale Neunkirchen lobt einen Wettbewerb aus. Der Gewinner darf sich über eine neue Fotoausrüstung freuen.

Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) startet am Dienstag, 15. Juni, den Fotowettbewerb „Blickwinkel - Die Region Neunkirchen durch deine Linse“. Mitmachen können sowohl professionelle als auch Hobbyfotografen. Landrat Sören Meng: „Wir suchen neue, innovative und gerne auch ungewöhnliche Blickwinkel, die die Vielseitigkeit unserer Region demonstrieren. Gleichzeitig möchten wir aufzeigen, wie schön die eigene Heimat sein kann, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. So kann die Lieblingsblume im Garten oder auch der Sonnenuntergang an einem ganz persönlichen Lieblingsort zu etwas ganz Besonderem werden. Und genau das soll sich in den Bildern wiederspiegeln und somit sowohl Einheimischen als auch Gästen von außerhalb die Schönheit unserer Region veranschaulichen.“ Ein besonderer Anreiz für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer könne sein, dass die Siegerfotos künftig in den touristischen Broschüren und auf den Internetseiten veröffentlicht werden, ergänzt Nina Schmidt (TKN), die die Projektleitung des Wettbewerbs innehat. Bis zum 15. Oktober können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Aufnahmen bei der TKN einreichen. Jeden Monat können Bilder in drei verschiedenen Kategorien eingesendet werden. Bei der Kategorie Lieblingsplätze wird es spannend zu sehen, was den Bürgern in der Region am besten gefällt. Bei „Natur er-Leben“ wird erkennbar sein, wie schön grün es im Kreis ist. Die letzte Kategorie Denkwürdig begibt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Spuren der alten Industriedenkmäler; aber auch neuere Gebäude und interessante Stadtbilder sind hier gerne gesehen. Die besten Arbeiten werden jeden Monat durch eine Fachjury und einen Publikumsentscheid per Onlineabstimmung gewählt. Wer sich mit seinen Werken an dem Wettbewerb beteiligen möchte, sendet seine Fotos mit Bildtitel und Urheber an blickwinkel@region-neunkirchen.de.