Umweltschutz : Die Caritas setzt auf Klimaschutz

Illingen Drei neue E-Fahrzeuge für die ambulante Pflege in Hüttigweiler.

Deshalb freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritaszentrums für Pflege und Beratung in Illingen/Hüttigweiler, drei neue VW ID3 in der Fahrzeugflotte aufnehmen zu können. Über 325 000 Kilometer im Jahr legen allein die Pflegekräfte dieser Einrichtung für ihre Patientinnen und Patienten zurück, heißt es in einer Mitteilung weiter. Nachdem zu Jahresbeginn zwei Elektrofahrzeuge durch Brandstiftung zerstört wurden, wird die Fahrzeugflotte jetzt erweitert. Wie Caritasdirektor Michael Schütz erläutert, setzt der Caritasverband Schaumberg-Blies in den Landkreisen Neunkirchen und St. Wendel über 80 Fahrzeuge in den Pflege- und Beratungsdiensten ein. Dazu gehört auch der Mahlzeitendienst und die Fahrzeuge der Tafeln. „Etwa 1,3 Millionen Kilometer werden im Jahr zurückgelegt, damit fahren die Mitarbeiter der Caritas jährlich etwa 28-mal für ihre Mitmenschen um die Welt“, so Schütz weiter. Die Caritas hat sich zum Ziel gesetzt, die Schadstoffemission, die derzeit über 200 Tonnen im Jahr beträgt, schrittweise zu reduzieren.